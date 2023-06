Aufgebot im Überblick Das ist der deutsche Kader für die U21-EM

Das erste EM-Spiel bestreitet die DFB-Auswahl am 22. Juni in Kutaissi gegen Israel. Die weiteren Vorrundenspiele in der Gruppe C gegen Tschechien (25. Juni) und England (28.) finden in Batumi statt, dort wird das Team auch sein Hauptquartier aufschlagen. Auch das mögliche Halbfinale und Finale werden in der Stadt am Schwarzen Meer ausgetragen, Reisestress bleibt dem Team erspart.