Opladens Drittliga-Handballer : Trainer Voigt sieht TuS 82 auf gutem Weg

Leverkusen Fabrice Voigt zieht nach der zweiten Vorbereitungsphase mit den Drittliga-Handballern des TuS 82 Opladen ein positives Zwischenfazit – und gibt seinen Spielern ein paar Tage frei. Er will seine Mannschaft bis zum ersten Oktober-Wochenende in Topform wissen.

Sechs Testspiele hat der TuS 82 Opladen in den vergangenen Wochen zur Vorbereitung auf die Anfang Oktober beginnende Drittliga-Saison absolviert. Nicht alle liefen so, wie sich Fabrice Voigt das gewünscht hatte. „Gerade Korschenbroich war weiter als wir“, räumte der Coach angesichts der 22:29-Niederlage gegen den Regionalligisten ein. „Es ist aber dennoch eine gute Entwicklung zu sehen. Ziel war es, unsere Zugänge erfolgreich zu integrieren. Da befinden wir uns auf einem guten Weg.“

Bevor die Opladener Ende kommender Woche in die dritte und letzte Trainingsphase starten, hat der Trainer seinem Team freigegeben. „Die Jungs sollen ihre Blessuren auskurieren und auch mental ein paar Tage abschalten“, erläutert Voigt. Er will seine Mannschaft bis zum ersten Oktober-Wochenende in Topform wissen. Beim Longericher SC starten die Leverkusener in die neue Spielzeit, eine Woche später ist der Leichlinger TV zum Lokalduell zu Gast.