2. Handball-Bundesliga : Bayer Dormagen in Großwallstadt chancenlos

Alexander Senden traf fünfmal gegen Großwallstadt. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Nach dem starken Auftritt gegen den VfL Lübeck-Schwartau erwischte der TSV Bayer Dormagen im Nachholspiel gegen den TV Großwallstadt einen rabenschwarzen Tag. Am Ende setzte es am Dienstag eine ebenso deutliche wie verdiente 27:35-Niederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

So schnell kann’s gehen. Nach dem starken Auftritt am Freitag beim 32:27-Auswärtssieg gegen den VfL Lübeck-Schwartau ging der TSV Bayer Dormagen am Dienstagabend im Nachholspiel beim TV Großwallstadt sang- und klanglos mit 27:35 (Halbzeit 9:18) unter. Die deftigste Saisonniederlage der Dormagener, die allerdings auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung ging. Denn egal, was der TSV auch versuchte, es gelang nur wenig. Zwei positive Aspekt hatte der Abend dennoch: Die Gäste gaben sich nicht auf und gewannen die zweite Spielhälfte, zudem behalten sie trotz der eigenen Niederlage und des Dresdner Sieges im Parallelspiel vorerst ihren starken vierten Tabellenplatz.

„Großwallstadt hat ein perfektes Spiel gemacht. Wir haben die Partie in der ersten Hälfte verloren, wo wir viel zu viele technische Fehler produziert und damit dem Gegner leichte Tore ermöglicht haben“, meinte TSV-Coach Dusko Bilanovic nach der Partie. Irgendwie hatte es von außen den Anschein, als wären die anstrengenden vergangenen Wochen mit vielen Spielen und extrem dünner Personaldecke gegen Großwallstadt voll durchgeschlagen. Bis zum 4:4 von Patrick Hüter (8.) konnten die Dormagener die Partie zwar noch ausgeglichen gestalten, doch dann setzten sich die Gastgeber immer weiter ab. Gegen die konzentrierte Abwehrarbeit der Gastgeber wirkte der Angriff viel zu fahrig, hinten bekam der TSV dagegen die eigenen Reihen einfach nicht dicht. Als Jakub Sterba in der 18. Minute auf 8:12 verkürzte und kurz darauf der einige Minuten zuvor eingewechselte Torwart Martin Juzbasic mit einer Parade glänzte, keimte kurz Hoffnung auf eine Wende auf. Doch während der TVG kontinuierlich traf, herrschte in der TSV-Offensive absolute Flaute. Nur Alexander Senden sorgte kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 9:18 dafür, dass ihr doch noch ein Treffer in Hälfte eins gelang.