Bundesliga-Handballerinnen in Frühform : Elfen gewinnen alle Partien und werden Turniersieger

Bundesliga-Handballerinnen in Frühform

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen geben sich beim Vorbereitungsturnier des TV Beyeröhde keine Blöße. Unter dem Strich stehen klare Siege gegen den Gastgeber, Drittliga-Meister TV Aldekerk und den niederländischen Teilnehmer V+L Geleen.

„Das war schon ganz in Ordnung. Wir konnten uns heute besser kennenlernen und weiter an den Abläufen und Feinheiten arbeiten“, betonte Managerin und Co-Trainerin Renate Wolf. Eine gewisse Müdigkeit sei hier und da zu beobachten gewesen, aber ganz normal an diesem Punkt der Vorbereitung, bei dem bislang überwiegend anstrengende Fitness-Einheiten auf dem Programm der Handballerinnen standen.