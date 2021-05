Bayer Dormagen und TK Grevenbroich : Leichtathleten trotzen widrigen Bedingungen

Rhein-Kreis Neuss Beim Läufertag im nordrhein-westfälischen Olfen zeigten sich die heimischen Leichtathleten starke Leistungen. Sie brachten nicht nur Medaillen, sondern auch Bestleistungen mit nach Hause.

So wurde ein couragiertes Rennen der Dormagenerin Maxine Brune (U18) über die 400 Meter mit einem Hausrekord (59,24 Sekunden) und dem ersten Platz belohnt. Vereinskamerad Maurice Schwitalla (U18) schaffte über dieselbe Distanz immerhin die zweitbeste Zeit seiner Laufbahn, 53,49 Sekunden reichten zu Rang drei. Maxima Majer (U18) agierte über die 800 Meter clever: Bei starken Böen auf der Geraden versteckte sich die Dormagenerin im Windschatten und verbuchte am Ende als Siegerin eine Bestzeit (2:22,00 Minuten). Anna Olschowsky (W15) vom TSV lief bei ihrem dritten Platz über 300 Meter (43,19 Sekunden) ebenfalls Bestzeit.

Lilli Schlösser, Sprinterin vom TK Grevenbroich, konnte in ihrem ersten 100-Meter-Rennen mit 13,34 Sekunden Platz eins erringen. Die erst 13-jährige Schloss-Städterin rangiert damit auf Platz 14 der deutschen Jahrgangsbestenliste. Über 80 Meter Hürden der Altersklasse W14 gab es direkt dreimal den TK Grevenbroich auf den vorderen Plätzen zu sehen. Isabel Seibert holte in 13,32 Sekunden den zweiten Platz, Lilli Schlösser in 13,36 Sekunden den dritten und Jette Zottmann in 13,77 Sekunden den vierten Platz. Das Trio wusste über die Hürden trotz des ebenfalls starken Gegenwindes zu gefallen.