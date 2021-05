Leichtathletik : Für Ruppert kann Olympia noch ein Thema werden

Leichtathletik Der 24 Jahre alte Leichtathlet des SC Myhl lief in Rehlingen über 3000 Meter Hindernis ein beeindruckendes Rennen. Das ermöglicht ihm nun eventuell ganz neue Perspektiven.

Ruppert, der nebenher unter anderem Sport studiert, steigerte seine Bestzeit dabei um mehr als 15 Sekunden. Olympia könnte für ihn jetzt ein Thema werden. „Da muss er die Olympianorm von 8:22 Minuten laufen oder entsprechend Weltranglistenpunkte sammeln“, sagt sein Trainer Harald Eifert. Die Deutschen Meisterschaften stehen vom 4. bis 6. Juni in Braunschweig bevor, wenn er erneut wie beim Testrennen in Leverkusen über 2000 Meter Hindernis (als Sieger) auf den Doha-Weltmeisterschaftsteilnehmer Martin Grau (LC Top Team Thüringen) trifft. Im Vorfeld hätte keiner gewettet, dass Ruppert das Rennen in Rehlingen gewinnen würde: „Das ist die Überraschung der 56. Auflage des schönsten Dorfsportfestes der Welt“, hieß es dann.

Auch Hindernisspezialistin Paula Schneiders (LAZ Mönchengladbach) stellte sich internationaler Konkurrenz über 3000 Meter Hindernis. In dem erstklassig besetzten Feld war das hohe Tempo für die 20-Jährige noch ein wenig zu forsch. So lief sie relativ flott ein einsames Rennen gegen die Uhr und erzielte 10:19,15. Mit Blick auf die Deutschen Meisterschaften und der U23-DM in fünf Wochen in Koblenz ist sie zuversichtlich, ihre Leistung noch steigern zu können.