DM in Braunschweig : TSV-Athleten kehren mit vier Titeln heim

Leverkusen Bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften sichern sich die Sportler des TSV Bayer 04 Leverkusen vier Mal Gold sowie je ein Mal Silber und Bronze. Hochspringer Mateusz Przybylko feiert den vierten Titel in Serie.

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Insgesamt vier Mal standen Athleten des TSV Bayer 04 am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig ganz oben auf dem Siegerpodest. In teils nervenaufreibenden Zweikämpfen und mit Leistungssteigerungen erkämpften Mateusz Przybylko, Bo Kanda Lita Baehre, Ria Möllers und Carolin Paesler DM-Gold. Zudem gewann Torben Blech Silber und Michelle Döpke Bronze.

Für Hochspringer Przybylko war es bereits der vierte Freiluft-Meistertitel in Serie. 2,23 Meter überflog er gleich im ersten Versuch. Höher war der 28-Jährige in diesem Jahr noch nicht gekommen. Alleine im Wettkampf ließ er dann 2,28 Meter auflegen und überquerte diese Höhe im zweiten Versuch. Erst die europäische Jahresbestleistung von 2,31 Meter sollte es diesmal noch nicht sein.

„Es ist das Wichtigste, dass ich mal wieder bewiesen habe, was ich kann“, sagte Przybylko. „Ich hatte dieses Jahr Schwierigkeiten, den Anlauf zu finden, mich zu finden. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Leistung und natürlich mit dem verteidigten Titel“, betonte der Europameister. „Ich habe gemerkt, ich finde den alten Matze langsam wieder, der so aggressiv ist. So wie 2018 in Berlin.“