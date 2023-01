Karneval in Leverkusen und Leichlingen Hier kütt d’r Zoch

Leverkusen/Leichlingen · In dieser Session rollen endlich wieder Karnevalszüge. An den tollen Tagen gibt es in Leverkusen und Leichlingen insgesamt sechs davon.

18.01.2023, 12:17 Uhr

Der Hitdorfer Zug (im Bild) macht am Freitag, 17. Februar, den Anfang. Foto: Miserius, Uwe (umi)