Weihnachtsmarkt in Witzhelden Zum vierten Mal „Sternenzauber“ im Höhendorf

Was schon zum vierten Mal stattfindet – und dann auch noch mit so viel Erfolg – geht landläufig wohl als Tradition durch. So kann sich der Sternenzauber in Witzhelden mit Fug und Recht als traditioneller Weihnachtsmarkt bezeichnen. Er öffnet an diesem Freitag im Herzen des Höhendorfs seine Tore, gefeiert wird bis zum Sonntag, dritter Advent.