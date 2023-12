Verein präsentiert neues stadtspezifisches Logo „Wir für Leverkusen“ gibt sich mehr Farbe

Unlängst sagte der Leverkusener Schauspieler Jan-Gregor Kremp, der bis vor Kurzem die Titelfigur der ZDF-Krimiserie „Der Alte“ verkörperte: „Wir sind Leverkusen und einzigartig.“ Überraschende Facetten dieser „einzigartigen“ Stadt am Rhein aufzeigen will der Verein „Wir für Leverkusen – ein starkes Stück Rheinland“ schon seit langem. Dieses Ziel steht ganz oben auf der Agenda, und dafür engagiert sich der Verein an vielen Stellen. Dazu zählen etwa die Vergabe des „Leverkusener Löwen“ an engagierte Bürger und die Ausgabe einer Schulfibel für den Unterricht an Grundschulen. Aktuell ist die Fibel in Überarbeitung und erscheint voraussichtlich Mitte nächsten Jahres.