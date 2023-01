Jeck in Leverkusen So toll waren unsere Karnevalszüge

Endlich! Pandemie vorbei, der Fasteleer kütt und mit ihm die Züge. In Leverkusen sind das wieder alle fünfe: von Hit- bis Wiesdorf. Damit Zoch-Entwöhnte nicht erschrecken, was da so auf sie zurollt, haben wir hier ein paar Bilder zusammengestellt. Impressionen von Zügen aus der Vor-Corona-Zeit.