Falscher Wasserwerker in Leverkusen-Opladen unterwegs Trickbetrüger erbeuten Geld und Schmuck

Zu der Zeit klingelte ein 35 bis 40 Jahre alter, schlanker Mann mit hellblonden Haaren und blauen Augen bei der Seniorin an der Reuschenberger Straße. Der Mann in Arbeitskleidung und mit medizinischer Maske gab an, er müsse die Wasserqualität prüfen. „Während der angeblichen Arbeiten im Badezimmer kontrollierte ein Kollege des ,Monteurs‘ den Keller“, meldet die Behörde. „Nach der Prüfung und nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Seniorin den Diebstahl der Wertsachen,“ Sie rief die Polizei.