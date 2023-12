Ab Freitag im ehemaligen Kaufhof in Leverkusen-Wiesdorf „aachener“ startet Saisonabverkauf in der City

Der älteren Dame auf der Wöhlerstraße entfährt laut ein „Wow.“ Dann: „Da ist ja jetzt was drin. Wann kann man denn da rein?“ Die Dame steht vor dem Nebeneingang zum ehemaligen Kaufhof und erspäht durch die Scheiben hinter rot-weißem Flatterband Kleidungsstücke auf Ständern. Auch am Haupteingang am Wiesdorfer Platz zieht das mit Waren bestückte Erdgeschoss Blicke auf sich. Die Schaufensterscheiben sind hier größer, mehr Sicht also auf Steppjacken, Wintermäntel, Blusen, Hosen, Damenblazer, Kleider. „Endlich nicht mehr leer“, kommentiert eine Frau und liest die Mitteilung, die mehrfach an die Scheiben geklebt ist: „Großer Saison-Abverkauf. Voraussichtlich ab dem 15.12.2023. Täglich Montag bis Samstag 10 - 19 Uhr. aachener.“