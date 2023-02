Tipp aus Leverkusen Lieber Kompost als Torf in den Topf

Die Gartensaison steht vor der Tür, und die Nachfrage nach Blumenerde steigt. Dabei sei vielen nicht bekannt, dass sich in den Plastiksäcken mit der Aufschrift „Erde“ größtenteils Torf befindet – „der Stoff, aus dem unsere Moore bestehen“, sagt Marianne Ackermann, Vorsitzende des Fördervereins Natur Gut Ophoven. Jedes Jahr werden immense Mengen an Torf abgebaut, so Ackermann. Einen Großteil nutzten die Gartenbauprofis, aber auch Hobbygärtner pflanzen ihr Gemüse und ihre Blumen in Torf. „Rund zehn Millionen Kubikmeter werden jährlich in Deutschland verkauft.“