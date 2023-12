Einfamilienhaus in Wolfstall Diebe stehlen alle Baumaschinen aus Rohbau

Zwischen 9. und 11. Dezember sind Diebe in den Rohbau eines Einfamilienhauses in Wolfstall eingebrochen und haben sämtliche Baumaschinen gestohlen. Als die Handwerker am Montagmorgen in der Straße Zum Buschtor ihre Arbeit aufnehmen wollten, bemerkten sie den Diebstahl. Sie hatten die Baustelle Samstagabend gegen 18 Uhr verlassen. Gestohlen wurden Baustaubsauger, Bohr- und Schleifmaschine. Wert: mittlerer vierstelliger Betrag. Die Polizei sucht nach Zeugen: 02202 205-0.