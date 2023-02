Bei der Nürnberger Spielwarenmesse 2023 vorgestellt Das sind die Trend-Kostüme der Saison

Neben den Trainingsanzügen gibt es für Erwachsene zwei große Trends. Einer davon: „Krümelmonster“. So ist zumindest die knappe Antwort des Kölner Händlers. Zum 50. Geburtstag der Sesamstraße bietet sich der blaue Vielfraß nahezu an. Der Vorteil: Als weiter Overall lässt sich im Straßenkarneval gut warme Kleidung darunter tragen. Außerdem hält das dicke Fell des Kostüms zusätzlich warm. Grundsätzlich sind für die Einsätze an der frischen Luft solche Overalls oder weite, bunte Jacken gefragt. Darunter wird die normale Alltagskleidung getragen. „Viele wollen es sich einfach machen, aber trotzdem lustig verkleidet sein“, erklärt ein Händler aus Bocholt.