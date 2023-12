Spende ans Klinikum Leverkusen überreicht Aktion der Jecken Fründe bringt 10.000 Euro für Kinderpalliativstation

Thorsten Schunk kann es immer noch nicht so ganz glauben: 10.000 Euro hat eine Spendenaktion eingebracht, die die Jecken Fründe initiiert haben. Schunk, Kopf der karnevalistischen Gruppe – „wir sind ja kein eingetragener Verein, nur ein paar Familien, die im Karneval zu Hause sind“ –, kam die Idee dazu nachts um drei. Der Kinderprinz Mika der vergangenen Session „kam ja aus unseren Reihen“, erzählt Schunk. Und mit ihm waren die Jecken Fründe bei einer Veranstaltung, auf der ein kleiner Junge auf der Bühne kundtat: „Hurra, endlich darf ich wieder Karneval feiern. Der Junge war an Krebs erkrankt gewesen. Das hat einen schon nachdenklich gemacht“, erzählt der Leverkusener. So nachdenklich, dass Schunk nachts die Idee kam, für die Kinderpalliativstation am Leverkusener Klinikum zu sammeln. Die Jecken Fründe entwarfen einen besonderen Karnevalspin, legten 600 Stück auf. Wer mochte, konnte einen Pin gegen die Spende von fünf Euro bekommen. „Das wären 3000 Euro gewesen“, rechnet Schunk vor. „Viele haben aber mehr gegeben. Wir waren bei weit mehr als 5000 Euro. Und dann kamen nochmal zwei Sonderspenden dazu, die letzte sogar über 3000 Euro.“