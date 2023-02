Landtag ehrt Thomas Loef „Ein Karnevalist durch und durch“

Über Thomas Loef heißt es in der Laudatio des Festausschusses Leverkusener Karneval: „Er ist ein Karnevalist durch und durch und zog schon als Fünfjähriger im Rosenmontagszug durch Opladen mit.“ 1974 hatte er seinen Vater, Prinz Günter III., durch die Session begleitet. 1977 wurde er Senator der KG Altstadtfunken. Die Narren in Leverkusen kennen Thomas Loef auch als musikalischen Stimmungsmacher: von 1975 bis 1994 war er als Schlagzeuger mit seiner ‚Sunshine Band‘ auf vielen Karnevalsbühnen der Stadt unterwegs. Seit 1990 ist er Geschäftsführer beim Komitee Opladener Karneval. 2012 hat er zusätzlich das Amt des 2. Geschäftsführers beim Festausschuss Leverkusener Karneval übernommen und wurde dort 2020 auch zum 1. Geschäftsführer ernannt. Thomas Loef feiert damit in diesem Jahr ein doppelt jeckes Jubiläum. 3x11 Jahre im Komitee Opladener Karneval und 11 Jahre im Festausschuss Leverkusener Karneval. Der Bühne ist er noch immer treu: als Opa der ‚Klimbim-Familie‘ erlebt man ihn jedes Jahr bei der Opladener Karnevalssitzung. Und auch abseits der Bühne ist er ein Mann der Tat und packt für den Erhalt des Brauchtums in Leverkusen und im Veedel Opladen an.