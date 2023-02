Lehrgang für Leverkusener und Leichlinger IHK Köln schult jetzt auch zum Artist Manager

Die meisten Künstler brauchen, besonders wenn sie freischaffend sind, einen Agenten. Jemanden, der ihnen Auftritte vermittelt, die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt und überhaupt ein gut Teil des Geschäftlichen erledigt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln bietet jetzt erstmals in Deutschland eine Schulung zum „Artist Manager“ an. Der erste IHK-Zertifikatslehrgang dieser Art startet im März. Entwickelt wurde er in Zusammenarbeit mit der ebenfalls in der Domstadt ansässigen Künstlermanagements BWM Communications GmbH.