In der Waldsiedlung ist ein kleines Musical zum Fest geplant, in Wiesdorf gibt es eine Jazz-Christnacht Weihnachtsgottesdienste in Leverkusen

An Weihnachten zieht es die Menschen in die Kirchen – zu Krippenspielen, Christvespern, Christmetten, Feiertagsgottesdiensten. Sogar ein Weihnachtsmusical wird in diesem Jahr aufgeführt. Welche Messen und Gottesdienste an den Festtagen in den Stadtteilen angeboten werden, haben wir zusammengestellt.



Katholische Kirchen