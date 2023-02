Prozess um Brandstiftung Zeugen widerlegen Aussagen des Angeklagten

Gleich am zweiten Verhandlungstag im Prozess um den mutmaßlichen Brandstifter des Wohncontainers an der Heinrich-Claes-Straße widerlegten Zeugen die Aussage des Angeklagten. Eine Zeugin ist dem 42-Jährigen, der auf der Anklagebank sitzt und für den eine Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus im Raum steht, unmittelbar nach Ausbruch des Feuers und nur zwei Gehminuten entfernt auf der Straße begegnet. Und auch eine frühere Krankenschwester der LVR-Klinik und zeitweise Freundin des Beschuldigten widerlegte viele vorher gemachten Angaben.