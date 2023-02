Football St. Brown-Brüder begeistern beim Pro Bowl mit Showeinlage

Fans, Experten und Spieler sind sich noch nicht ganz einig, was sie vom neuen Format des Pro Bowls der Football-Profiliga NFL halten sollen. Amon-Ra St. Brown jedenfalls hatte sichtlich Spaß am langen Wochenende in Las Vegas, an dem diesmal statt des gewohnten Tackle-Football-Spiels zahlreiche Spaß-Prüfungen und mehrere Flag-Football-Partien – ohne Ausrüstung und mit dem Ziehen von Bändern als Ersatz für Tackles – auf dem Programm standen. Der Wide Receiver mit Leverkusener Wurzeln drückte der komplett neu konzipierten Veranstaltung bei seiner Pro Bowl-Premiere seinen Stempel auf und fand sogar die Gelegenheit, seinen Bruder durch die Hintertür auch noch einen Auftritt zu verschaffen.