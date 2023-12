Baustelle in Opladen geht nur in die Weihnachtspause Rennbaum-Kreisel komplett befahrbar – bis 4. Januar

Mit dieser Freigabe dürften sich die Technischen Betriebe Leverkusen auf den letzten Metern des Jahres wieder mit vielen Verkehrsteilnehmern versöhnt haben. Der Rennbaumkreisel ist seit Donnerstag komplett befahrbar. Allerdings nur temporär. Denn denn der Kreisverkehr ist immer noch nicht fertig. Ab 4. Januar wird die Einmündung Stauffenberg-/Pommernstraße wieder dichtgemacht. Also erneute Verlängerung der Kreiselbaustelle an dem Verkehrsknotenpunkt in Opladen.