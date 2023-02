Basketball, 2. Bundesliga Die Giants wollen das Feld von hinten aufrollen

Vier Mal in Serie haben die Bayer Giants nun in der ProA gewonnen. Doch die Basketballer des TSV Bayer stehen mit sechs Siegen und 14 Niederlagen weiterhin auf dem vorletzten Rang, der am Saisonende den Abstieg in die ProB bedeuten würde. „Es geht dermaßen eng in der Liga zu“, sagt Trainer Hansi Gnad. Auch ein flüchtiger Blick nach oben könnte sich daher lohnen. Der nächste Gegner, die Gladiators Trier, haben nur vier Erfolge mehr auf dem Konto, wären aktuell aber sogar in den Play-offs. Am Mittwoch (19.30 Uhr) wollen die Leverkusener daher die Lücke verkleinern.