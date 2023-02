An der TH in Leverkusen Junge Chemie-Asse trainieren für Olympia

Maren May ist ein zierliches Persönchen, die 17-Jährige nimmt sich gern zurück. Doch hinter dem schüchternen Auftreten und der leisen Stimme verbirgt sich ein beeindruckender Verstand mit dem immerwährenden Durst nach Wissen. Dank dieser Voraussetzungen gehört May zu den 60 besten Chemieschülern Deutschlands, setzte sich in zwei bisher abgehaltenen Runden gegen viele Mitbewerber durch und hat nun die Chancen, zu den vier Siegern zu gehören, die die Bundesrepublik Mitte des Jahres bei der Internationalen Chemieolympiade in Zürich vertreten. Die besten 20 Teilnehmer aus NRW waren jetzt zur Belohnung für ihre Arbeit und als Vorbereitung auf das weitere Verfahren zu Gast auf dem Campus der TH Köln in der Bahnstadt Opladen.