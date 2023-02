„Bahn-Sabotage“ in Leverkusen Ist das Stellwerk in Küppersteg ein Sicherheitsrisiko?

Im Fall des mutmaßlichen Sabotageakts in verschiedenen Stellwerken der Deutschen Bahn, darunter auch das in Küppersteg gibt es bisher eine neuen Erkenntnisse zum Hintergrund der Taten. „Die Ermittlungen dauern an und gehen in alle Richtungen“, sagt Marion Weise, Pressestaatsanwältin der zuständigen Staatsanwaltschaft in Essen am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir haben umfangreiche Spuren gesichert, die wir jetzt auswerten. Das dauert.“