Kritik an geplanter Einrichtung für 120 Kinder in Leverkusen Hitdorfer Bürgerinitiative warnt vor „Kita-Tourismus“

Der Hitdorfer Karnevalsumzug ist bekannt dafür, dass die Teilnehmer gern mal Lokalpolitisches ironisch-kritisch aufgreifen. Und so könnte es sein, dass kommende Woche Freitag beim Zoch auch das Thema neue Kita am Ende der Weinhäuserstraße dem närrischen Spott ausgesetzt ist. In der Kritik von Hitdorfer Anwohnern steht das Projekt schon seit Längerem. Die Bürgergruppe „Wem gehört Hitdorf?“ fasst jetzt zusammen: „Kein Kita-Tourismus, kein Verkehrskollaps in Hitdorf.“