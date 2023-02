Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Bayer Volleys fehlt im Duell mit Oythe die Energie

„An einem nicht ganz so guten Tag wie nun gegen Oythe kann das passieren“, ordnete Sauermann ein und stellte klar: „Das ist aber kein Beinbruch.“ In der Tabelle sind die Verfolger BBSC Berlin und DSHS Köln nun aber wieder bis auf zwei Zähler an die Volleys auf Rang drei herangerückt. Stralsund scheint mit neun Punkten Vorsprung auf Platz zwei inzwischen enteilt zu sein.