Handball in der Region Reserve des TuS Opladen verpasst die Überraschung

Verbandsliga: DJK Leverkusen – CVJM Oberwiehl (Frauen) 24:24 (14:13). Über weite Strecken führten die Leverkusenerinnen, konnten sich gegen das Team aus Oberwiehl aber nicht entscheidend absetzen. „Wir haben nach dem 12:7-Vorsprung leider total den Faden verloren. Daher geht das Unentschieden am Ende auch in Ordnung“, sagte Torjägerin und Teamsprecherin Julia Pfeiffer. Als Tabellendritter gehen die DJK-Frauen dennoch positiv in die Winterpause: Die Mannschaft brachte bislang insgesamt gute Leistungen.