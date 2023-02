Wechsel an der Konzernspitze in Leverkusen US-Amerikaner Bill Anderson wird Chef von Bayer

Anderson ist vier Jahre jünger als Baumann, Chemieingenieur und war in den vergangenen 25 Jahren „in verschiedenen Führungspositionen in der Life-Science-Branche tätig“, zuletzt als Chef der Pharma-Sparte von Roche. Der US-Amerikaner habe bereits in Europa gelebt, unter anderem im Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz. Ab April lernt der verheiratete Vater von drei Kindern Leverkusen kennen.