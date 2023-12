Karneval in Düsseldorf 2024 Füchschen wird an Karneval auf dem Burgplatz ausgeschenkt

Ilona Scheuten betreibt seit 20 Jahren an den Karnevalstagen das Zelt auf dem Burgplatz, über die neue Zusammenarbeit freut sie sich und verrät ein weiteres Detail: „Nicht nur über das leckere Füchschen Alt dürfen sich die Jecken am Burgplatz freuen, sondern auch auf zwei neue Veranstaltungen.“ Am Samstag feiert die „Jecke Füchschen-Nacht“ inklusive Kostümprämierung Premiere und am Sonntag wird die Kultband Porno Al Forno für Stimmung im Zelt sorgen.