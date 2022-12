Tennis HTC Blau-Weiß könnte am grünen Tisch in die Bundesliga zurückkehren

Der HTC Blau-Weiß Krefeld hat die Hoffnung, trotz des Abstiegs in der kommenden Saison wieder in der Tennis-Bundesliga mitspielen zu können. Der Rochusclub Düsseldorf hat nämlich am Montag überraschend seinen Rückzug aus der Eliteliga bekannt gegeben. In der Vergangenheit wurde dann der Tabellenvorletzte gefragt, ob er nachrücken möchte: das wäre der HTC Blau-Weiß. Die Krefelder waren das einzige verbliebene Gründungsmitglied von 1972, umso mehr hatte der Abstieg im Jubiläumsjahr geschmerzt. Allerdings ist die Rückkehr am grünen Tisch noch nicht ausgemacht, da eine bestehende Frist am 10. Dezember abgelaufen ist.