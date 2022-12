Hallenhockey-Bundesliga Torhüter Joshua Onyekwue Nnaji glänzt beim CHTC

Gegen den Überraschungszweiten Neuss entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Krefelder im gegnerischen Kreis effektiver sind und durch Mika Schröders, Christian von Ehren und Timo Kossol mit 3:1 in Führung gingen. Gleichzeitig brachte CHTC-Keeper Joshua „Joshi“ Onyekwue Nnaji die Neusser Offensive zur Verzweiflung. Nach dem Wechsel zeigten die Krefelder ihre spielerischen und technischen Qualitäten noch deutlicher und fanden gegen teils sehr defensiv stehenden Neusser gute Lösungen. Ein Doppelpack von Lucas Bachmann, der per Ecke und aus dem Spiel heraus traf, erstickte sämtliche Neusser Hoffnungen. In der Schlussphase erhöhten erneute Lucas Bachmann sowie Jonathan Ehling und Peer Kemmerich auf 8:1, ehe Neuss‘ Maximilano Valdes noch traf.