Volleyball-Verbandsliga Jan Moertter feiert sein Comeback beim Verberger TV

Am Wochenende sollen seine Schützlinge die Gäste durch druckvolle Aufschläge unter Stress setzen, damit sie nicht ins Spiel finden. Matzke arbeitete unter der Woche am Block; der Aufschlag und die Annahme sind nach wie vor der Dauertrainingsinhalt. „Die Spieler müssen im Training zeigen, dass sie spielen wollen“, fordert der Coach. Personell setzt Matzke auf Julian Baums, der sich nach einer langen Volleyball-Pause immer besser zurecht findet. Ihn zeichnet eine starke Technik aus, betont Matzke. Als Zuspieler wird erneut Dennis Püttmann auflaufen, während Lenny Loonen in der Diagonale oder Außenposition agieren wird. Erstmals spielberechtigt ist auch der Vorsitzende Jan Moertter, der als Mittelblocker auflaufen wird und die Rolle der Regie einnehmen kann. Er ist ein Spieler mit sehr viel Erfahrung. „Es wird ein sehr wichtiges Spiel“, sagt Matzke. Der Anschluss an den Relegationsplatz soll unbedingt gewahrt werden. Eine volleen Halle und ordentliche Unterstützungen wären da hilfreich.