Nach schwacher Hinrunde KEV 81 startet zuversichtlich in die schwere Rückrunde

Für diese schwache Bilanz gibt es viele Gründe. Ein Grund dafür ist auch, dass sich das Bild der Oberliga in diesem Sommer nochmal erheblich verändert hat, weil einige Vereine viel Geld in die Hand genommen haben, um sich mit erfahrenen Spielern zu verstärken. Für den KEV kam noch erschwerend hinzu, dass sich die Clubs auf den Einsatz von drei statt bisher zwei Kontingentspieler pro Begegnung verständigt haben. Der KEV kann sich diese Spieler nicht leisten, konnte dieses Manko aber in den vergangen Jahren durch außergewöhnliche Talente, die inzwischen alle höherklassig spielen, auffangen. „Da haben wir sicher in der Ausbildung einen guten Job gemacht“, sagt Schmitz. „Aber nicht in jedem Jahrgang gibt es talentierte Spieler, die den Sprung nach oben schaffen können.“ Hier ist jetzt Geduld gefragt. „In der U17 und in der U20 haben wir einige hochtalentierte Spieler, die vielleicht in ein oder zwei Jahren den Sprung schaffen können“, sagt der Sportobmann.