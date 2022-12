Samstag beim SV Sonsbeck SC St Tönis will seine schwarze Serie beenden

Ein Punkt trennt den SC vom ersten Abstiegsplatz, er hat aber auch ein Spiel weniger ausgetragen als die ihn umgebende Konkurrenz. Was die Tabellensituation an sich angeht, verordnet Thamm seiner Mannschaft ein einfaches Rezept: „Davon müssen wir uns ein Stück weit frei machen. Es zeigt nur die Ausgeglichenheit der Liga. Oft ist in solchen Situationen von Sechs-Punkte-Spielen die Rede. Aber jedes Spiel ist wichtig. Man muss in jedes einzelne Spiel gehen und versuchen, das bestmöglichst zu bestreiten.“ Dazu bedarf es in Sonsbeck sicher einer konzentrierten Leistung. Denn der mit vier Punkten besser ausgestattete Aufsteiger fegte zuletzt Union Nettetal mit 5:1 vom Platz und holte gegen den TVD Velbert und in Baumberg jeweils einen Punkt. Krankheitsbedingt stehen Tim Luca Jerz und Brian Dollen nicht zur Verfügung.