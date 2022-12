Hallenhockey-Bundesliga Klare Niederlage in Krefeld wirft den HTC nicht um

Unbedingt festgehalten wissen will er indes: „Wir gehen hoch erhobenen Hauptes aus der Hinrunde und aus diesem Jahr, in dem wir seit August auf dem Feld und in der Halle nur drei Spiele verloren haben.“ Nach der letzten Trainingseinheit am Dienstag ist erstmal Pause, allerdings nur bis zum 27. Dezember, schließlich beginnt die Rückrunde schon am 7. Januar.