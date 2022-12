Handball Marius Deilen ist der Erfolgsgarant für Handball Oppum

Oppums Geschäftsführer Frederick Küsters und auch der ehemalige Kapitän Gerrit Held zogen sich im zwölften Meisterschaftsspiel der Saison aufgrund personeller Probleme noch einmal das Trikot über und sollten sowohl für Entlastung als auch für mentale Unterstützung sorgen. Einer der Garanten war Marius Deilen im Gehäuse von Handball Oppum. Der 30-Jährige kam vor der Saison gemeinsam mit Tim Nimmesgern vom ASC Dortmund nach Krefeld und absolvierte gegen Überruhr sein bestes Saisonspiel. „Eigentlich ist Martynas Savonis unsere Nummer eins, aber krankheitsbedingt stand er uns nicht zur Verfügung“, berichtete Küsters. „Deshalb freut es mich so ungemein, dass Marius Deilen so stark gehalten hat und vor allem in der Phase, in der es eng wurde, zahlreiche freie Chancen der Gäste zunichte gemacht hat.“