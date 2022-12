Leichtathletik Der große Coup des elf Jahre alten Henry Weber

Der elfjährige Henry Weber vom ausrichtenden SC Bayer sorgte für Emotionen in der gut besuchten Halle. Im 800 Meter Lauf der Altersklasse M11 lag er nach zwei Runden im Mittelfeld auf Position sechs, 20 Meter hinter dem Führenden. In der dritten Runde jedoch steigerte er sein Tempo, sammelte die bis dahin vor ihm liegenden nach und nach ein und sprintete auf der Zielgeraden sogar an dem bis dahin führenden Düsseldorfer Leo Mauss vorbei. Weber lief über die Ziellinie, dachte, er hätte gewonnen und trudelte aus. Was er dann aber hörte, war nicht der Jubel der Zuschauer, sondern die Glocke für die letzte Runde. Henry Weber hatte sich einfach verzählt. Er musste noch eine Runde, also weitere 200 Meter. Was dann geschah, ließ selbst erfahrene Leichtathletikkenner kopfschüttelnd zurück. Normalerweise ist nach einem solchen Fauxpas, der übrigens auch schon Weltklasseathleten in der Halle passiert ist, das Rennen quasi gelaufen, der Läufer moralisch und körperlich am Ende. Doch nicht so in diesem Fall. Henry Weber wurde zwar bald überholt und man musste tatsächlich einen Einbruch befürchten. Doch mit unglaublicher Willenskraft hängte sich der Uerdinger an seinen Gegner an und schaffte es tatsächlich, diesen zunächst schon gewonnen und danach wieder verloren geglaubten 800 Meter Lauf in 2:41,94 Minuten als Sieger zu beenden. Zuvor hatte Weber bereits Siege über 50 Meter in 7,67 Sekunden und im Weitsprung mit 4,85 Metern davongetragen.