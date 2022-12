Die Urne wird auf dem Linner Friedhof beigesetzt Ex-Ratsfrau Eva Staudacher im Alter von 90 Jahren gestorben

Eva Staudacher wurde 1932 in Neustrelitz in Mecklenburg geboren und kam 1949 nach Krefeld. Die gelernte Einzelhandelskauffrau war seit 1956 mit Gerd Staudacher, ebenfalls langjähriger ehemaliger SPD-Ratspolitiker, verheiratet. Er verstarb 2016. Die Mutter von vier Kindern trat 1963 der SPD bei. Als deren Mitglied übernahm sie verschiedene Funktionen und Aufgaben. Die sozialdemokratische Lokalpolitikerin mit Wohnort in Linn gehörte von 1975 bis 1999 dem Rat der Stadt Krefeld an und arbeitete mit viel Sachkompetenz in zahlreichen Fachausschüssen wie Schule, Soziales und Jugend mit. Rund 20 Jahre leitet sie als Vorsitzende den Sozialausschuss. „Das ist eigentlich auch das, was mir am meisten Freude gemacht hat“, hatte Staudacher gesagt. Noch länger als ihre Mitgliedschaft im Stadtrat war sie zuerst in der Bezirksvertretung Süd, später in Oppum/Linn tätig. Darüber hinaus engagierte sie sich als Mitglied in verschiedenen Vereinen und Organisationen aus den Bereichen Kinder, Jugend, Soziales, Nachbarschafts- und Altenhilfe.