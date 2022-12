29:21 bei GWD Minden II HSG Krefeld Niederrhein verabschiedet sich mit Pflichtsieg

In Halbzeit zwei entschieden sich die Schiedsrichterinnen Lisa-Caureme Oesker und Alix Ramcke, die ihre Premiere in der 3. Liga gaben, beim Spielstand von 22:16 für die Gäste, Pascal Noll vom Feld zu verweisen. Die rote Karte für den 26-Jährigen in der 43. Minute war die Folge eines Foulspieles an Lasse Franz, den jüngeren Bruder der Nationalspielerin Nele Franz. Minden konnte die Überzahl nicht nutzen, sich aber trotzdem bis auf 20:23 (50.) herankämpfen. Einen Krefelder Ballverlust pfiffen die Schiedsrichterinnen zurück, gaben Mindens Lasse Franz eine Zeitstrafe. Die HSG Krefeld zog nun über 24:20 bis zum Schlusspfiff bis auf 29:21 davon.