Sieg und Remis zum Jahresabschluss Gladbacher HTC geht als Tabellenführer in die Weihnachtspause

Die Gladbacher waren von Beginn an gefordert, erspielten sich früh erste Chancen. Schließlich brachte Jan Krauß, der ebenfalls das erste Mal in dieser Hallensaison traf, die Gastgeber in Führung. Kurz vor Ende des ersten Viertels erhöhte Morerira Ivo Mota auf 2:0, was auch der Chancenverteilung entsprach. Im zweiten Spielabschnitt blieb in beiden Kreisen meist die verteidigende Mannschaft Sieger, sodass es mit dem 2:0 Vorsprung in die Kabinen ging.