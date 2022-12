0:0 beim SV Sonsbeck SC St. Tönis ist nun seit sieben Spielen sieglos

Am letzten Spieltag vor der Winterpause hagelte es angesichst der Witterungsbedingungen Absagen. Gespielt wurde nur in Kray und in Sonsbeck, wo der seit sechs Spielen sieglose SC St. Tönis zu Gast war. Aber auch im siebten Anlauf blieb der Thamm-Elf trotz ansprechender Leistung der lang ersehnte und inzwischen bitter nötige Sieg verwehrt. Wie im Hinspiel gab es eine gerechte Punkteteilung in einer abwechslungsreichen Begegnung, die beide Mannschaften für sich entscheiden konnten. Aus dem torlosen Unentschieden nahmen die Blau-Gelben zumindest die positive Erkenntnis mit, dass sie auf eine gute Defensive bauen können. Auch im Aufbauspiel verdiente sich der SC phasenweise eine gute Note. Deutlich wurde allerdings auch, dass in der Nähe des gegnerischen Tores nach wie vor die Zielstrebigkeit und die Entschlossenheit ausbaufähig bleiben.