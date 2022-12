Volleyball Verberger TV kassiert zwei glatte Niederlagen

Die Verberger Herren trafen auf die Holzheimer SG. Während die Gastgeber im ersten Satz noch nicht direkt auf Betriebstemperatur waren und dem Gegner so den Satzgewinn ermöglichten, konnten sie im zweiten Satz von Anfang an mithalten. Sie führten zwischenzeitlich mit sechs Punkten und konnten dennoch den Satz nicht für sich entscheiden. Letztendlich war die Enttäuschung über den abgegebenen zweiten Satz in der ganzen Halle spürbar – so ging das Duell mit der Spielgemeinschaft verloren.