Hallenhockey-Bundesliga Lynn Krings beschert dem CHTC den ersten Punktgewinn

„Wir haben das Spiel dominiert, aber wie so oft, unsere Chancen nicht genutzt. In der intensiven Schlussphase bleiben wir bis zum Ende auch vom Kopf her präsent und erkämpfen uns den wichtigen Punkt. Tags darauf verschlafen wir den Beginn total. Im ersten und dritten Viertel agieren wir recht gut, aber teils sehr harmlos. Rot-Weiss nutzt dann jeden Fehler gnadenlos aus,“ bilanziert CHTC-Coach André Schiefer das Wochenende. Bei Rot-Weiss Köln entwickelte sich eine völlig einseitige Partie, in die die Gastgeberinnen deutlich wacher startete als der CHTC und früh 2:0 führten. Der zweite Spielabschnitt lief deutlich an den Krefelderinnen vorbei und somit lautete das Halbzeitergebnis 0:7. Nach der Halbzeit fing sich das Krefelder Team und kam durch Kapitänin Anna Küskes zum ersten Treffer. Im letzten Spielabschnitt häuften sich die Fehler auf Krefelder Seite, die die individuell stark besetzten Kölnerinnen gnadenlos ausnutzten und auf 14:2 weg zogen. Lynn Krings erzielte das zweite CHTC-Tor. Insgesamt erzielten Camille Nobis sechs und Pia Maertens, die bei der zurückliegenden Hallen EM neben dem Titel auch die Auszeichnung als beste Spielerin gewann, vier Tore.