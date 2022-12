Fußball-Kreisliga A Christian Breuer will seine Serie mit dem TSV Bockum fortsetzen

Ähnlich erfolgreich wie die Armerner spielte TIV Nettetal. Deshalb spricht in der Auseinandersetzung gegen Strümp alles dafür, dass es für das Krumradt-Team die zehnte Saisonniederlage geben wird. Hoch hergehen könnte auch zwischen dem CSV Marathon und dem FC Hellas Krefeld. Die Heimat beider ist die Edelstahl-Kampfbahn – man sieht sich also fast tagtäglich –, was noch für zusätzliche Brisanz sorgt. Im Hinspiel gab es ein 1:1. Gewinnen die Marathoner, würden sie bei dann 29 Zähler die „Helenen“, sie stehen bei 28 Punkten, in der Tabelle überholen.