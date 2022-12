Hallenhockey-Bundesliga Mitreißender Auftritt in Schwarz-Weiß

Im furiosen dritten Abschnitt sorgten Jan Mausberg, Bartosz Zaworski und Philipp Weide per Siebenmeter für die 5:4-Führung (43.) der Hausherren, deren dritter Saisonsieg in Folge mit Weides zweitem Streich an diesem Abend zum 6:4 (53.) allmählich Konturen annahm. Dass Uhlenhorst – wieder mit Vize-Halleneuropameister Henrik Mertgens, aber ohne die für die am 13. Januar beginnende Weltmeisterschaft in Indien nominierten Moritz Ludwig und Lukas Windfeder sowie den verletzten Timm Herzbruch angetreten – mit einem zusätzlichen Feldspieler (für Torhüter Lennart Küppers) noch mal bis auf ein Tor aufschloss (5:6/55. Hellwig), sorgte nur kurz für Stress, denn der bärenstarke Vitali Shevchuk (57.) und der extrem präsente Philipp Weide (Siebenmeter/58.) machten den vom entzückten Publikum stürmisch gefeierten Coup („Steht auf, wenn Ihr Neusser seid!“) perfekt.