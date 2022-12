Hockey-Bundesliga HTC schlägt auch Mülheim

Doch die Kontrolle über das Match hatten die Schützlinge von Trainer Thilo Stralkowski da schon so gut wie verloren. Noch im dritten Viertel machten Kapitän Jan Mausberg (37.), Bartosz Zaworski (40.) und Philipp Weide, der per Siebenmeter zum 5:4 traf (43.), die Wende perfekt. Und Neuss blieb dran: Abermals Philipp Weide erhöhte auf 6:4 (53.) und zwang die Gäste damit, Torhüter Lennart Küppers zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers zu opfern (54.). Prompt verkürzte Malte Hellwig per Ecke auf 5:6 (55.). Aus dem Gleichgewicht brachte das die famosen Hausherren indes nicht mehr: Nach einem Ballgewinn von Jan Mausberg netzte in Vitali Shevchuk der beste Akteur auf dem Court zum 7:5 ein (57.). 1:49 Minute vor Schluss verwandelte Philipp Weide nach einem Foul am wieder bärenstarken Finn LangHeinrich den fälligen Siebenmeter zum 8:5-Endstand.