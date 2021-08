Rückkehr nach Krefeld : Michael Ertl ist neuer Chef für Lanxess-Farbpigmente

Krefeld Michael Ertl kehrt in den Chempark Uerdingen zurück und verantwortet ab sofort das weltweite Geschäft des Konzerns mit anorganischen Farbpigmenten. Er löst in seiner Funktion Holger Hüppeler ab.

Ertl verantworte damit das weltweite Geschäft des Konzerns mit anorganischen Farbpigmenten, die vor allem in der Bauindustrie zum Einsatz kämen. Ertl trete die Nachfolge von Holger Hüppeler (53) an, der nach der erfolgreich abgeschlossenen Akquisition von Emerald Kalama Chemical den neu gegründeten Geschäftsbereich Flavors & Fragrances (F&F) (Aromen und Düfte) bei Lanxess leite, so die Sprecherin weiter.

Ertl trat nach seinem Studium der Verfahrenstechnik an der RWTH Aachen 1992 als Bereichsingenieur bei der Bayer AG ein und hatte dann verschiedene leitende Funktionen im Bereich Technik inne. In 2005 übernahm er bei Lanxess die Leitung der internen Unternehmensberatung Operational Excellence. Drei Jahre später wechselte er zur Aliseca GmbH, wo er als Abteilungsleiter und Standortleiter Krefeld tätig war. Aliseca erbringt Services für die Herstellung und Auslieferung der Lanxess Produkte. Diese Services umfassen neben einigen unterstützenden Funktionen schwerpunktmäßig die Leistungsfelder Technologie, Logistik und Supply Chain (Lieferkette) sowie Instandhaltung. Ertl übernahm in 2013 die Leitung des Chempark Office Lanxess in Leverkusen. Seit Oktober 2015 leitet Ertl die Business Line Benzyl Products and Inorganic Acids innerhalb des Geschäftsbereichs Advanced Industrial Intermediates.