IHK legt neuen Geschäftsbericht vor Jedes dritte Unternehmen rechnet mit Verschlechterung der Lage

Die Wirtschaft hat schwierige Zeiten hinter und auch vor sich. Die Unternehmen in der Stadt Krefeld und in der Region erwarten nach den vergangenen, krisenbehafteten Jahren weitere anspruchsvolle zwölf Monate. „Bei unserer jüngsten Konjunkturumfrage haben 34,6 Prozent der Unternehmen gesagt, dass sie 2024 mit einer Verschlechterung der Lage rechnen“, sagte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mit Sitz in Krefeld am Nordwall. Dabei würden vor allem die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen als Geschäftsrisiko wahrgenommen.